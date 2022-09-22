Девятиклассница пыталась по простыням спуститься из окна 6-го этажа на севере Петербурга. Дома её заперла мать

Врачи детской городской больницы № 2 спасают отчаянную 15-летнюю жительницу Выборгского района Петербурга. Её подростковый бунт закончился падением с высоты шестого этажа.
Девятиклассницу привезли в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов и головы накануне утром, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 сентября. Её состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
По предварительной информации, школьницу дома в квартире на Индустриальном проспекте заперла мать. Но девочка решила выбраться на свободу любым способом. Она связала простыни и пыталась спуститься с шестого этажа, но сорвалась.
Семья у пострадавшей неполная и состоит на учете в ОДН.