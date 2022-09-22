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    Девятиклассница пыталась по простыням спуститься из окна 6-го этажа на севере Петербурга. Дома её заперла мать

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    9 комментариев

    Врачи детской городской больницы № 2 спасают отчаянную 15-летнюю жительницу Выборгского района Петербурга. Её подростковый бунт закончился падением с высоты шестого этажа.

    Девятиклассницу привезли в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов и головы накануне утром, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 сентября. Её состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

    По предварительной информации, школьницу дома в квартире на Индустриальном проспекте заперла мать. Но девочка решила выбраться на свободу любым способом. Она связала простыни и пыталась спуститься с шестого этажа, но сорвалась.

    Семья у пострадавшей неполная и состоит на учете в ОДН.

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    Комментарии 9

    над рекой Невой стоит дурман22 Сен 2022 в 10:18
    Лишние потверждения того что похоть у женщин сильнея здравого смысла.
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