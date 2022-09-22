МВД рассказало о фейках про мобилизацию на постах ГИБДД

Информация о том, что на постах ГИБДД будут проводиться мобилизационные мероприятия, не соответствует действительности. Об этом рассказали в канале «МВД Медиа» в Telegram.



Речь шла о распространенном в сети документе, согласно которому якобы с 22 сентября на постах ГИБДД начнут дежурить представители военкоматов.



«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым», – рассказали в ведомстве. Там также призвали к бдительности и напомнили о необходимости использовать информацию из официальных источников.

