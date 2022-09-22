    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, с-в

    768мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.87eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Смерть героя или клеймо иудыПраво на отсрочкуТекст указа о мобилизацииКого будут призыватьОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    МВД рассказало о фейках про мобилизацию на постах ГИБДД

    1184
    5 комментариев

    Информация о том, что на постах ГИБДД будут проводиться мобилизационные мероприятия, не соответствует действительности. Об этом рассказали в канале «МВД Медиа» в Telegram.

    Речь шла о распространенном в сети документе, согласно которому якобы с 22 сентября на постах ГИБДД начнут дежурить представители военкоматов.

    «МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым», – рассказали в ведомстве. Там также призвали к бдительности и напомнили о необходимости использовать информацию из официальных источников.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close