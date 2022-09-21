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    Кого призовут и куда отправят? Ответы на эти и другие вопросы от депутата Госдумы Андрея Картаполова

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    Призыв в рамках частичной мобилизации в России будет проходить «как положено». Проводить его будут военные комиссариаты. Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

    Он отметил, что военный комиссариат будет отправлять гражданам повестки. Людям нужно будет прийти в военкомат, а оттуда уже отправляться для прохождения дальнейшей службы. В данный момент речь идет о тех, кто проходил службу и имеет необходимую в данный момент специальность.

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    Полную версию интервью с Андреем Картаполовым читайте здесь.

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