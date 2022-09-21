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    Боевые действия на Украине

    Лавров: Задачи СВО будут выполнены, «сколько бы времени это ни заняло»

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    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия достигнет своих целей в рамках спецоперации на Украине «сколько бы времени это ни заняло». Об этом он сказал в интервью американскому изданию Newsweek.

    По словам Лаврова, целями СВО являются защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины, все они «сохраняют актуальность».

    Министр отметил, что коллективный Запад во главе с США открыто стремится к победе над Россией «на поле боя», «накачивает страну оружием», что ведет к эскалации и отдаляет перспективу урегулирования конфликта.

    «США, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта. Это к вашему вопросу о риске прямого столкновения между ядерными державами», — сказал Лавров.

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