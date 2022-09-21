Лавров: Задачи СВО будут выполнены, «сколько бы времени это ни заняло»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия достигнет своих целей в рамках спецоперации на Украине «сколько бы времени это ни заняло». Об этом он сказал в интервью американскому изданию Newsweek.



По словам Лаврова, целями СВО являются защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины, все они «сохраняют актуальность».



Министр отметил, что коллективный Запад во главе с США открыто стремится к победе над Россией «на поле боя», «накачивает страну оружием», что ведет к эскалации и отдаляет перспективу урегулирования конфликта.

