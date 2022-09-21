Путин поддержал идею изымать объекты культурного наследия у иностранцев, если те за ними не следят

Президент Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород обсудил с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным проблему нежелания иностранных собственников приводить в порядок принадлежащие им объекты культурного наследия. В частности, чиновник упомянул собственников из Латвии.



Владимир Путин на это заметил, что собственникам надо ставить сроки, а в случае их нарушения — «изымать просто и все».

