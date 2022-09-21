Путин поддержал идею изымать объекты культурного наследия у иностранцев, если те за ними не следят

Президент Владимир Путин в ходе визита в Великий Новгород обсудил с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным проблему нежелания иностранных собственников приводить в порядок принадлежащие им объекты культурного наследия. В частности, чиновник упомянул собственников из Латвии.
Владимир Путин на это заметил, что собственникам надо ставить сроки, а в случае их нарушения — «изымать просто и все».
«Если недостаточно правовой базы, значит, ее нужно усовершенствовать. С предложениями выходите», — цитирует главу государства ТАСС.
Согласно действующему законодательству, в случае, если собственник объекта культурного наследия, включенного в реестр, не выполняет требований к его сохранению или совершает угрожающие сохранности объекта действия, в суд с иском об изъятии могут обратиться федеральный или региональный орган охраны объектов культурного наследия (в зависимости от статуса ОКН). В случае принятия судом решения об изъятии, соответствующий орган по управлению имуществом выкупает объект или организует его продажу с публичных торгов.