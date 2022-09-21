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    Путин назвал тех, кто делал Россию великой, и объяснил, почему зачеркивал Николая II, Ленина и Сталина

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    Президент РФ Владимир Путин считает, что советские лидеры Владимир Ленин, Иосиф Сталин и император Николай II внесли свой вклад в величие России. Об этом он сказал 21 сентября на концерте в Великом Новгороде, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности.

    Он отметил, что за свою историю Россия пережила разные эпохи. Периоды жестоких нашествий, раздробленности и междоусобиц завершались возрождением Отечества. Народу всегда удавалось преодолеть все трудности и испытания.

    Президент вспомнил множество выдающихся деятелей: от Рюрика и Вещего Олега до поэта Александра Пушкина, полководца Александра Суворова, генерала Антона Деникина, маршала Георгия Жукова, физика Игоря Курчатова, ракетостроителя Сергея Королева и первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

    Вспомнил он и о неоднозначных и спорных личностях в российской истории: «Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачёркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишённые текущей политической конъюнктуры. Но все они — государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, учёные, подвижники и святые, а самое главное — весь наш народ сделал Россию великой мировой державой, определил её судьбу», — почеркнул Путин.

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