Путин назвал тех, кто делал Россию великой, и объяснил, почему зачеркивал Николая II, Ленина и Сталина

Президент РФ Владимир Путин считает, что советские лидеры Владимир Ленин, Иосиф Сталин и император Николай II внесли свой вклад в величие России. Об этом он сказал 21 сентября на концерте в Великом Новгороде, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности.



Он отметил, что за свою историю Россия пережила разные эпохи. Периоды жестоких нашествий, раздробленности и междоусобиц завершались возрождением Отечества. Народу всегда удавалось преодолеть все трудности и испытания.

