В Лондоне могут начать конфисковать дома некоторых россиян. Их хотят превратить в «доступное жильё»

В лондонском округе Вестминстер рассматривают возможность конфискации домов, приобретённых за так называемые грязные деньги. Недвижимость в районах Белгравия, Найтсбридж и Мейфэр могут превратить в доступное жильё.



Городской совет Вестминстера изучает вопрос принудительного отчуждения в тех случаях, когда собственность не используется по назначению. Это делается в рамках усилий по «борьбе с репутацией столицы как европейского центра по отмыванию денег», сообщает 21 сентября The Guardian.

