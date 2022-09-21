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    В Лондоне могут начать конфисковать дома некоторых россиян. Их хотят превратить в «доступное жильё»

    1977
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    В лондонском округе Вестминстер рассматривают возможность конфискации домов, приобретённых за так называемые грязные деньги. Недвижимость в районах Белгравия, Найтсбридж и Мейфэр могут превратить в доступное жильё.

    Городской совет Вестминстера изучает вопрос принудительного отчуждения в тех случаях, когда собственность не используется по назначению. Это делается в рамках усилий по «борьбе с репутацией столицы как европейского центра по отмыванию денег», сообщает 21 сентября The Guardian.

    Издание отмечает, что с 2010 года количество недвижимости, зарегистрированного в Вестминстере на владельцев из Джерси и России, выросло на 300% и 1200% соответственно.

    Согласно данным, которые приводит СМИ, с 2016-го россияне, которых обвинили в коррупции или связях с Кремлём, приобрели недвижимости в Вестминстере на сумму около 430 млн фунтов стерлингов — больше, чем в любом другом районе Великобритании.

    В Вестминстере планируют обращать внимание на дома, которые, как предполагается, были куплены на «грязные деньги» или «деньги сомнительного происхождения». Под этими терминами совет подразумевает средства, полученные за счёт взяточничества, хищения государственных средств и злоупотребления служебным положением.

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