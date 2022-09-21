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    Путин: Российские военные на Донбассе бьются ради родной страны

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные на Донбассе сражаются ради родной страны и мирного неба для детей и внуков.

    «Быть патриотом — суть природы и характера российского народа. Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», — сказал Путин 21 сентября на выступлении в Великом Новгороде в честь 1160-летия зарождения российской государственности.

    Он подчеркнул, что для России «смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет», что несет угрозу самому существованию страны. «Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — почеркнул президент.

    Путин заверил, что российский народ будет защищать свое Отечество, культуру, традиции и суверенитет.

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