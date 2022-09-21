Путин: Российские военные на Донбассе бьются ради родной страны

«Быть патриотом — суть природы и характера российского народа. Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой», — сказал Путин 21 сентября на выступлении в Великом Новгороде в честь 1160-летия зарождения российской государственности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные на Донбассе сражаются ради родной страны и мирного неба для детей и внуков.

Он подчеркнул, что для России «смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет», что несет угрозу самому существованию страны. «Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — почеркнул президент.



Путин заверил, что российский народ будет защищать свое Отечество, культуру, традиции и суверенитет.

