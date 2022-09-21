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    Чтобы не выживать, а жить. «Перспективы» проводят опрос на тему, как живётся людям с инвалидностью

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    Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы» решила обратиться непосредственно к людям с тяжёлой инвалидностью и их родным, чтобы узнать, с какими проблемами они сталкиваются и что хотелось бы изменить.

    «Государственная социальная политика декларирует необходимость интеграции людей с инвалидностью в социум и создание условий для равных возможностей. Однако мы нередко слышим, как от самих людей с инвалидностью, так и от их близких, что они продолжают жить в изоляции. Особенно это касается детей и совершеннолетних людей с тяжёлыми ментальными и физическими нарушениями», — говорят в «Перспективах».

    Для этой цели был организован опрос. Полученные данные организация направит в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, а также поделится с коллегами из других регионов. Родных, особенно родителей, просят быть активными и ответить на вопросы анкеты.

    «Чем больше родителей откликнется, тем весомее будет их голос. А значит, тем выше будет шанс изменить положение не только самих людей с тяжёлыми нарушениями развития, но и их семей. Ведь не секрет, что от отсутствия необходимых услуг для людей с инвалидностью страдает вся семья: родители не имеют возможности работать, заниматься неотложными делами, отдыхать — всё их время и силы отданы уходу за ребёнком», — отмечают в организации.

    Ответить на вопросы можно по ссылке здесь. Опрос продлится до 16 октября 2022 года.

    В «Перспективах» рассказали, что в 2020-м уже проводили анкетирование родителей совершеннолетних «особых» детей, чтобы узнать, насколько такие ребята интегрированы в общество, какие потребности есть у семей в услугах центров дневного пребывания, куда людей с тяжелыми множественными нарушениями брали неохотно, и попытаться это изменить. Данными мы поделились с региональной властью и главами центров. В результате поддержки региональной власти и районных администраций в некоторых центрах открылись отделения для такой категории ребят. Но этого по-прежнему недостаточно.

    Нынешний опрос касается расширенного возрастного состава — от дошкольников и школьников до совершеннолетних молодых людей с инвалидностью.

    «Мы хотим узнать, насколько доступны в Петербурге услуги детских садов, есть ли проблемы с зачислением в школы или другие сложности? И, конечно, хотим снова вернуться к теме интеграции в социум и занятости совершеннолетних людей с инвалидностью. Какая помощь и поддержка нужна семьям, чтобы они могли не выживать, а жить?» — сказали в «Перспективах».

    «Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская Благотворительная Общественная Организация «Перспективы» основана в 1996 г. в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

    Работа партнерства ведется по трем направлениям:

    — Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска (66 детей). Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

    — Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются 140 молодых людей, проживающих на отделениях №3 и №10, а также организована работа 3 мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате к самостоятельной жизни;

    — Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО «Новые Перспективы» открыты Центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка 214 семьям, позволяющая им избежать передачи ребенка в интернат.

    В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут 7 молодых людей с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

    Сегодня с подопечными на постоянной основе работают более 100 специалистов «Перспектив» и более 100 волонтеров, обеспечивая дополнительную поддержку и уход. Вся деятельность ведется на благотворительные пожертвования.

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