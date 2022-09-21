Чтобы не выживать, а жить. «Перспективы» проводят опрос на тему, как живётся людям с инвалидностью

Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы» решила обратиться непосредственно к людям с тяжёлой инвалидностью и их родным, чтобы узнать, с какими проблемами они сталкиваются и что хотелось бы изменить.

«Государственная социальная политика декларирует необходимость интеграции людей с инвалидностью в социум и создание условий для равных возможностей. Однако мы нередко слышим, как от самих людей с инвалидностью, так и от их близких, что они продолжают жить в изоляции. Особенно это касается детей и совершеннолетних людей с тяжёлыми ментальными и физическими нарушениями», — говорят в «Перспективах».



Для этой цели был организован опрос. Полученные данные организация направит в комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, а также поделится с коллегами из других регионов. Родных, особенно родителей, просят быть активными и ответить на вопросы анкеты.

«Чем больше родителей откликнется, тем весомее будет их голос. А значит, тем выше будет шанс изменить положение не только самих людей с тяжёлыми нарушениями развития, но и их семей. Ведь не секрет, что от отсутствия необходимых услуг для людей с инвалидностью страдает вся семья: родители не имеют возможности работать, заниматься неотложными делами, отдыхать — всё их время и силы отданы уходу за ребёнком», — отмечают в организации.



Ответить на вопросы можно по ссылке здесь. Опрос продлится до 16 октября 2022 года.

В «Перспективах» рассказали, что в 2020-м уже проводили анкетирование родителей совершеннолетних «особых» детей, чтобы узнать, насколько такие ребята интегрированы в общество, какие потребности есть у семей в услугах центров дневного пребывания, куда людей с тяжелыми множественными нарушениями брали неохотно, и попытаться это изменить. Данными мы поделились с региональной властью и главами центров. В результате поддержки региональной власти и районных администраций в некоторых центрах открылись отделения для такой категории ребят. Но этого по-прежнему недостаточно.

