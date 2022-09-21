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    Музыка

    В Нью-Йоркском университете введут курс по творчеству Ланы Дель Рэй

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    В институте Клайва Дэвиса, относящемся к Нью-Йорксому университету, осенью введут спецкурс по творчеству певицы Ланы Дель Рэй — сообщило издание Variety 20 сентября. Занятия начнутся в середине октября и продолжатся по декабрь 2022 года, их будет проводить журналист Кэти Иандоли. Курс — двухкредитный (по американской системе образования, где словом «кредиты» определяют учебные часы, это, скорее всего, означает одну «пару» в неделю).

    На занятиях будет идти речь о влиянии Дель Рэй на поп-музыку XXI века, ее отношение к феминизму, о том, кто повлиял на ее творчество, и на кого повлияла она, а также о ее отношении к движениям социальной справедливости, таким как #BlackLlivesMatter и #MeToo.

    Это не первый спецкурс, который в институте Клайва Дэвиса посвящают современным артистам — так в феврале стало известно о запуске курса о творчестве Тэйлор Свифт.

    «Идея наших занятий, посвященных артистам, — вдохновить студентов глубже и критичнее оценивать звезд, которых они обожают, и расширить понимание контекста их вклада в историю», — цитирует СМИ главу института, композитора и музыканта Джейсона Кинга.

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