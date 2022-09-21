Проезд по Воскресенской набережной и Автомобильной улице ограничат работы на коммуникациях

С 23 сентября новые ограничения движения добавят пробок в центре и в Кировском районе Петербурга. Об этом 21 сентября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



На участке Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, а также на Шпалерной улице и проспекте Чернышевского будут прокладывать электрокабель. В связи с этим с 23 по 27 сентября ограничат проезд набережной от Потемкинской улицы до Водопроводного переулка.