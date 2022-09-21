Проезд по Воскресенской набережной и Автомобильной улице ограничат работы на коммуникациях

С 23 сентября новые ограничения движения добавят пробок в центре и в Кировском районе Петербурга. Об этом 21 сентября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
На участке Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, а также на Шпалерной улице и проспекте Чернышевского будут прокладывать электрокабель. В связи с этим с 23 по 27 сентября ограничат проезд набережной от Потемкинской улицы до Водопроводного переулка.
На Автомобильной улице до 14 октября ограничат движение по участку от проспекта Стачек до проспекта Народного Ополчения. Там будут реконструировать тепловые сети.