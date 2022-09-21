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    Проезд по Воскресенской набережной и Автомобильной улице ограничат работы на коммуникациях

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    С 23 сентября новые ограничения движения добавят пробок в центре и в Кировском районе Петербурга. Об этом 21 сентября предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    На участке Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, а также на Шпалерной улице и проспекте Чернышевского будут прокладывать электрокабель. В связи с этим с 23 по 27 сентября ограничат проезд набережной от Потемкинской улицы до Водопроводного переулка.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Автомобильной улице до 14 октября ограничат движение по участку от проспекта Стачек до проспекта Народного Ополчения. Там будут реконструировать тепловые сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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