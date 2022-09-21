Пенсионер попал под тепловоз в Петербурге и выжил

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге.



Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 21 сентября, инцидент произошел накануне около половины седьмого вечера на перегоне между станциями Товарный-Витебский — Шушары Санкт-Петербурга. Машинист увидел мужчину, который попытался перейти пути в неположенном месте. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.



В ЧП пострадал 65-летний петербуржец, которого с многочисленными травмами доставили в больницу.

