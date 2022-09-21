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    Пенсионер попал под тепловоз в Петербурге и выжил

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    3 комментария

    Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге.

    Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 21 сентября, инцидент произошел накануне около половины седьмого вечера на перегоне между станциями Товарный-Витебский — Шушары Санкт-Петербурга. Машинист увидел мужчину, который попытался перейти пути в неположенном месте. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

    В ЧП пострадал 65-летний петербуржец, которого с многочисленными травмами доставили в больницу.

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