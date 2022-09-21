Ищите код. Какие слова в военном билете исключают мобилизацию

Объявление о начале частичной мобилизации заставило всех мужчин страны вспомнить, где лежит их военный билет и что там написано. «Фонтанка» напоминает, что означают записанные там цифры в строке «Военно-учетная специальность» — ВУС.



Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Согласно указу президента и последовавшим позже разъяснениям, частичной мобилизации подлежат далеко не все граждане.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил в среду Владимир Путин.



Что это за зверь такой — военно-учетная специальность — в реальности не знают только те, кто не служил в армии. У отслуживших же их ВУС отскакивает от зубов.

Для остальных, например, тех, кто держал в руках свой военный билет лишь пару раз десять лет назад, «Фонтанка» решила напомнить, что означают эти ВУС, а главное — назвать единственную их разновидность, которая, согласно словам президента, дает возможность избежать призыва.

Итак. Открывайте военный билет на странице 11. Раздел № 26 «№ ВУС». Здесь указаны две или три цифры. В основном они обозначают род войск или вид деятельности, которой обладатель военного билета может заниматься в интересах Минобороны. Перечень кодов является охраняемой информацией и не может публиковаться.



И теперь внимание: смотрим на пункт № 27 на той же 11-й странице билета. Там словами написана конкретная уточненная воинская специальность. В очень-очень длинном перечне возможных есть как вполне ожидаемые «Противовоздушная оборона», «Военно-морской флот» или «Медицинский, фармацевтический и ветеринарный профиль», так и внезапные «Лесозаготовка», «Бани, прачечные и химчистки», а также «Клубы и библиотеки» и даже «Преподавание гуманитарных наук и социально-экономических дисциплин». Как видите, на войне сгодятся все. И даже специалист по организации банковского обслуживания вполне может попасть под мобилизацию.



Но есть лишь один цифровой код, который будет служить — по крайней мере, на этом этапе мобилизации — своего рода бронью от армии. Расшифровывается он как «Ограниченно годный к воинской службе, не имеющий военной специальности».



Такой шифр стоит в военных билетах всех, кто не служил в армии, не проходил военную кафедру и не становился на воинский учет после получения гражданской специальности. Кроме того, речь идет, скорее всего, о тех, кто не призывался в армию по состоянию здоровья.

Есть чуть менее оптимистичный код: «Годен к военной службе, не имеющий военной специальности». Если воспринимать слова президента буквально, это обозначение также исключает возможность мобилизации на данном ее этапе — ведь военно-учетной специальности у человека нет.

