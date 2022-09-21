На севере Петербурга задержали женщину после стрельбы из винтовки по школьникам, игравшим в футбол

Тревожную кнопку нажали в лицее Приморского района после звуков выстрелов. С крыши стреляли по учащимся.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 21 сентября, инцидент произошел около 9:20 на улице 3-й линии 1-й половины.
После того, как наряд ОВО прибыл на место после срабатывания кнопки, сотрудница лицея рассказала, что какая-то женщина с крыши своего частного дома стреляет в сторону детей, которые играют в футбол на стадионе учебного заведения.
Стрелявшую задержали у указанного дома, у нее забрали пневматическую винтовку «Страйкер Альфа».
По предварительной информации, гнев местной жительницы вызвало то, что школьники во время игры случайно забросили мяч на частную территорию, а когда попытались его забрать, повредили забор.
В результате стрельбы пострадавших нет. Задержанная была доставлена в территориальный отдел полиции.