На севере Петербурга задержали женщину после стрельбы из винтовки по школьникам, игравшим в футбол

Тревожную кнопку нажали в лицее Приморского района после звуков выстрелов. С крыши стреляли по учащимся.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области 21 сентября, инцидент произошел около 9:20 на улице 3-й линии 1-й половины.



После того, как наряд ОВО прибыл на место после срабатывания кнопки, сотрудница лицея рассказала, что какая-то женщина с крыши своего частного дома стреляет в сторону детей, которые играют в футбол на стадионе учебного заведения.