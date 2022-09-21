    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, с-в

    766мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.02eur60.05
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Смерть героя или клеймо иудыПраво на отсрочкуТекст указа о мобилизацииКого будут призыватьОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Маски-шоу с автоматчиками напугали пассажиров и пешеходов у станции метро «Электросила»

    4 комментария

    Случайными зрителями действия, похожего на кадры боевика, стали утром 21 сентября все, кто проходил мимо станции метро «Электросила» в Петербурге.

    Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, сначала у площади рядом с подземкой выстроилась колонна специальной техники. Какое-то время из них никто не выходил, а потом на улицу посыпались люди в камуфляже с автоматами, один из них вел на поводке служебную собаку.

    ПоделитьсяПоделиться

    Группировка окружила машину-перевозку. Около нее выстроились автоматчики. Из салона вывели человека, провели его на несколько метров. Там «компания» провела 5–10 минут, потом человека опять завели в машину. И все разъехались.

    В силовых ведомствах объяснить, кого привозили с такой охраной к станции метро, не смогли или не захотели.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close