Маски-шоу с автоматчиками напугали пассажиров и пешеходов у станции метро «Электросила»

Случайными зрителями действия, похожего на кадры боевика, стали утром 21 сентября все, кто проходил мимо станции метро «Электросила» в Петербурге.
Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, сначала у площади рядом с подземкой выстроилась колонна специальной техники. Какое-то время из них никто не выходил, а потом на улицу посыпались люди в камуфляже с автоматами, один из них вел на поводке служебную собаку.
Группировка окружила машину-перевозку. Около нее выстроились автоматчики. Из салона вывели человека, провели его на несколько метров. Там «компания» провела 5–10 минут, потом человека опять завели в машину. И все разъехались.
В силовых ведомствах объяснить, кого привозили с такой охраной к станции метро, не смогли или не захотели.