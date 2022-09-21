Депутат Картаполов ответил, достаточно ли мобилизовать 300 тысяч человек

Обозначенная главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу цифра в 300 тысяч человек, которых планируют направить в войска в рамках частичной мобилизации, определена ведомством, ее должно хватить для выполнения задач на Украине. Об этом 21 сентября в интервью «Фонтанке» заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.



«Министерство обороны проводило расчеты. Если они говорят, что 300 тысяч будут призывать, то, значит, они уверены, что этого количества хватит для выполнения поставленных задач. А если ошиблись и будет ли еще мобилизация? Я полагаю, что ограничимся вот этим», — сказал он.

