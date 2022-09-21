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    Боевые действия на Украине

    Депутат Картаполов ответил, достаточно ли мобилизовать 300 тысяч человек

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    Обозначенная главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу цифра в 300 тысяч человек, которых планируют направить в войска в рамках частичной мобилизации, определена ведомством, ее должно хватить для выполнения задач на Украине. Об этом 21 сентября в интервью «Фонтанке» заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

    «Министерство обороны проводило расчеты. Если они говорят, что 300 тысяч будут призывать, то, значит, они уверены, что этого количества хватит для выполнения поставленных задач. А если ошиблись и будет ли еще мобилизация? Я полагаю, что ограничимся вот этим», — сказал он.

    Полностью интервью с одним из авторов поправок, которые предполагают внести в УК понятия «мобилизация» и «военное время», «читайте здесь.

    Генерал-полковник Андрей Картаполов офицерскую службу начинал в Группе советских войск в Германии. Участник большинства военных конфликтов России, начиная со второй чеченской кампании. С 2015 года находится под санкциями США и Евросоюза. С 2015 по 2018 год командовал войсками Западного военного округа, с «перерывом» на сирийскую командировку (в 2016–2017 годах командовал российской военной группировкой в САР), где руководил операцией по второму освобождению Пальмиры. В 2018 году был назначен начальником вновь созданной структуры — Главного военно-политического управления Минобороны. Тогда же получил должность замминистра обороны. С октября 2021 года — председатель комитета Государственной думы VIII созыва по обороне.

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