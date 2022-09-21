«Директива мною подписана». Шойгу поручил начать частичную мобилизацию

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента о проведении частичной мобилизации в стране.



«Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войсках и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению», — сказал он 21 сентября на заседании коллегии ведомства.



По словам министра, база мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военкоматов, а также аппарат усиления к мобилизации готовы. «Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений», — подчеркнул Шойгу.

