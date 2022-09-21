«У нас брони нет». Володин заявил, что депутаты Госдумы могут пойти на спецоперацию как добровольцы

Депутаты Госдумы могут принять участие в спецоперации на Украине в качестве добровольцев. Об этом 21 сентября заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



«У нас с вами брони нет, мы там, где наши граждане. Но мы должны себя спросить, какая помощь будет эффективна. <…> Речь идёт о частичной мобилизации тех, кто подготовлен, кто имеет военную специальность, которая востребована. Тот, кто может быть востребован, — надо принимать решение. У нас есть помощники и большой аппарат. Да, это госслужащие, но давайте соберём. Те, кто имеет опыт и работает с нами и хотел бы принять участие [в СВО], может быть добровольцем, мы это только будем поддерживать», — сказал Володин на заседании.

