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    В Петербурге неизвестные с валиками радикально боролись с граффити на рекламной тумбе

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    Борьба с нежелательными надписями вышла на новый уровень в Петроградском районе Петербурга. Рекламная тумба покрылась плотным слоем серого вещества, похожего на краску. Конструкции, размещённые на Австрийской площади, утром 21 сентября сфотографировал корреспондент «Фонтанки».

    Валиками орудовали две женщины. Одна из них почему-то была одета в спецовку ЖКС № 1 Фрунзенского района, который не имеет отношения к адресу.

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    В итоге с одной стороны конструкцию покрыли серым на две трети — незаметным стало оставленное там кем-то граффити, второй стороне уделили больше внимания — от рекламы там не осталось и следа.

    В пресс-службе Петроградского района Петербурга сообщили, что сотрудники местного ЖКС к переоформлению непричастны. Что за люди запечатлены на фотографиях — неизвестно.

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