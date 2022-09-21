Бывший ректор МАИ погиб в стенах института. Расследованием займется комиссия

Советник ректора МАИ, бывший ректор Анатолий Геращенко погиб в результате несчастного случая.
Об этом «Фонтанке» 21 сентября сообщили в пресс-службе вуза.
По данным СМИ, мужчина упал с высоты в лестничный пролет и скончался от полученных травм.
«В настоящий момент идет формирование комиссии по расследованию данного факта, куда войдут представители Минобрнауки России, Гострудинспекции Москвы и Московского авиационного института», — сообщили в пресс-службе.
Геращенко проработал в МАИ 45 лет. Прошел путь от старшего инженера до ректора (эту должность он занимал последние 8 лет). Среди его наград орден Почёта, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.