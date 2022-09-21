    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, с-в

    766мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.02eur60.05
    ТЕМА ДНЯ

    Частичная мобилизация – главное

    Текст указа о мобилизацииКого будут призыватьМобилизация в ПетербургеВсе новости о мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Бывший ректор МАИ погиб в стенах института. Расследованием займется комиссия

    обсудить

    Советник ректора МАИ, бывший ректор Анатолий Геращенко погиб в результате несчастного случая.

    Об этом «Фонтанке» 21 сентября сообщили в пресс-службе вуза.

    По данным СМИ, мужчина упал с высоты в лестничный пролет и скончался от полученных травм.

    «В настоящий момент идет формирование комиссии по расследованию данного факта, куда войдут представители Минобрнауки России, Гострудинспекции Москвы и Московского авиационного института», — сообщили в пресс-службе.

    Геращенко проработал в МАИ 45 лет. Прошел путь от старшего инженера до ректора (эту должность он занимал последние 8 лет). Среди его наград орден Почёта, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ19

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close