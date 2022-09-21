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    ЗакС Петербурга предложил давать инвалидам деньги на содержание собак-поводырей на пенсии

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    Петербургские депутаты планируют обратиться к министру труда России Антону Котякову с просьбой о выделении за счет бюджета средств на содержание собак-поводырей их подопечным, после того как животное не сможет больше исполнять свои обязанности помощника. Проект постановления об обращении к главе Минтруда на заседании 21 сентября депутаты Заксобрания поддержали единогласно.

    Сейчас из бюджета выделяются средства на содержание собаки-поводыря только в тот период, когда животное исполняет свои обязанности. Как отмечают авторы инициативы, за это время собака становится хозяину другом. Однако хотя инвалид и имеет право оставить у себя собаку, которая уже вышла на «пенсию», содержание на нее уже не выделяется.

    Так как не все люди с ограниченными возможностями имеют ресурсы самостоятельно содержать животное, авторы предложили делать это за счет бюджета. Сколько средств требуется на реализацию инициативы, авторы назвать затруднились.

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