ЗакС Петербурга предложил давать инвалидам деньги на содержание собак-поводырей на пенсии

Петербургские депутаты планируют обратиться к министру труда России Антону Котякову с просьбой о выделении за счет бюджета средств на содержание собак-поводырей их подопечным, после того как животное не сможет больше исполнять свои обязанности помощника. Проект постановления об обращении к главе Минтруда на заседании 21 сентября депутаты Заксобрания поддержали единогласно.



Сейчас из бюджета выделяются средства на содержание собаки-поводыря только в тот период, когда животное исполняет свои обязанности. Как отмечают авторы инициативы, за это время собака становится хозяину другом. Однако хотя инвалид и имеет право оставить у себя собаку, которая уже вышла на «пенсию», содержание на нее уже не выделяется.

