Строители ЖК на Суздальском шоссе устроили пьяную поножовщину. Потерпевший оказался матерым уголовником в розыске

Пьяная ссора закончилась поножовщиной на Суздальском шоссе в Петербурге. Один из рабочих на стройке схватился за нож. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 сентября.



Инцидент произошел накануне в полночь. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали пьяного 34-летнего жителя Гатчинского района, который якобы ударил ножом 34-летнего приезжего из Коми и 30-летнего коллегу из Волгоградской области. Подозреваемый был задержан и помещен в камеру.