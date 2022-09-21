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    Строители ЖК на Суздальском шоссе устроили пьяную поножовщину. Потерпевший оказался матерым уголовником в розыске

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    Пьяная ссора закончилась поножовщиной на Суздальском шоссе в Петербурге. Один из рабочих на стройке схватился за нож. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 сентября.

    Инцидент произошел накануне в полночь. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали пьяного 34-летнего жителя Гатчинского района, который якобы ударил ножом 34-летнего приезжего из Коми и 30-летнего коллегу из Волгоградской области. Подозреваемый был задержан и помещен в камеру.

    Выяснилось также, что раненый и госпитализированный волгоградец с июля находится в розыске по делу об угрозе убийством. В апреле ему избрали меру пресечения в виде ареста. Петербургские полицейские сообщили о «поимке» коллегам из Волгограда, у палаты потерпевшего выставлен спецпост. По данным «Фонтанки», у этого мужчины обширная уголовная история, в которой было место кражам и мошенничеству, умышленному причинению тяжкого вреда здоровью и побоям.

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