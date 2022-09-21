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    Избитая пенсионерка скончалась в больнице Петербурга. Задержаны сын и внук

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    Семейная трагедия разыгралась в Невском районе: квартира на Латышских Стрелков опустела после приезда скорой и полиции.

    О конфликте в квартире дома 17, корпус 1, на улице Латышских Стрелков в правоохранительные органы сообщили из Александровской больницы, куда около полуночи 20 сентября привезли 83-летнюю жительницу Невского района, стало известно «Фонтанке» 21 сентября. У нее, по предварительной информации, был сломан нос и синяки по всему телу. Спасти женщину врачи не смогли: к шести утра она скончалась.

    Наряд полиции, который приехал по месту жительства избитой, задержал в квартире двух мужчин: 53-летнего сына женщины и 35-летнего внука. Оба ранее судимые.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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