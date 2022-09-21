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    Студентам — донорам крови предложили давать день отдыха

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    В Петербурге депутаты предложили предоставлять российским студентам день отдыха за сдачу донорской крови по аналогии с тем, как день отдыха получают работающие доноры. Соответствующий проект федеральной инициативы Законодательное собрание поддержало на заседании 21 сентября в первом чтении единогласно.

    Сейчас работающие доноры освобождаются от работы в день медосмотра и день сдачи донорской крови с сохранением среднего заработка.

    У студентов, пояснил один из авторов инициативы Павел Крупник, нет сейчас никаких выходных. Предложение заключается в том, чтобы давать молодым донорам день отдыха от учебы, а в случае, если в день сдачи донор выходит на учебу, он может перенести свой выходной на другой день.

    В заключение Крупник предложил коллегам-депутатам коллективно сдать донорскую кровь.

    Проект федеральной инициативы (то есть предложение о корректировке федерального законодательства) в случае его поддержки ЗакСом направится на рассмотрение в Госдуму.

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