Студентам — донорам крови предложили давать день отдыха

В Петербурге депутаты предложили предоставлять российским студентам день отдыха за сдачу донорской крови по аналогии с тем, как день отдыха получают работающие доноры. Соответствующий проект федеральной инициативы Законодательное собрание поддержало на заседании 21 сентября в первом чтении единогласно.
Сейчас работающие доноры освобождаются от работы в день медосмотра и день сдачи донорской крови с сохранением среднего заработка.
У студентов, пояснил один из авторов инициативы Павел Крупник, нет сейчас никаких выходных. Предложение заключается в том, чтобы давать молодым донорам день отдыха от учебы, а в случае, если в день сдачи донор выходит на учебу, он может перенести свой выходной на другой день.
В заключение Крупник предложил коллегам-депутатам коллективно сдать донорскую кровь.
Проект федеральной инициативы (то есть предложение о корректировке федерального законодательства) в случае его поддержки ЗакСом направится на рассмотрение в Госдуму.