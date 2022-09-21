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    В заброшенном доме на юге Петербурга нашли мертвую иностранку

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    Женщину, которую в Белоруссии год разыскивают за невыплату алиментов, нашли мертвой в Петербурге.

    Анонимный звонок о том, что в заброшенном доме на Петергофском шоссе лежит мертвая женщина, поступил в полицию 19 сентября около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 21 сентября.

    Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили во втором подъезде дома на втором этаже тело 37-летней гражданки Белоруссии. На лице и груди погибшей эксперты нашли гематомы.

    Силовики выяснили, что женщина находится в федеральном розыске в Республике Беларусь из-за неуплаты алиментов.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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