В заброшенном доме на юге Петербурга нашли мертвую иностранку

Женщину, которую в Белоруссии год разыскивают за невыплату алиментов, нашли мертвой в Петербурге.



Анонимный звонок о том, что в заброшенном доме на Петергофском шоссе лежит мертвая женщина, поступил в полицию 19 сентября около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 21 сентября.



Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили во втором подъезде дома на втором этаже тело 37-летней гражданки Белоруссии. На лице и груди погибшей эксперты нашли гематомы.

