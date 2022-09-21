Молодой водитель УАЗа насмерть сбил мопедиста под Волосово

Автомобилист и мопедист не поделили равнозначный перекресток в Волосовском районе Ленобласти днем 20 сентября. Авария закончилась трагедией.
В 16:54 на равнозначном перекрестке у дома 20 по Цветочной улице деревни Большой Сабск 27-летний местный житель, управляя внедорожником УАЗ-469Б, при помехе справа не пропустил мопед ЗИД-50 под управлением 59-летнего мужчины. От полученных травм мопедист, тоже местный житель, скончался на месте. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 сентября.
По факту ДТП решается вопрос о возбуждения уголовного дела. Водитель автомобиля в 2022 году за нарушения ПДД не привлекался ни разу.