Петербургская полиция задержала предполагаемых черных риелторов

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали троицу, подозреваемую в мошенничестве с квартирами. Два брата из Архангельска и петербуржец положили глаз на недвижимость, владельцы которой либо умерли, либо относились к социально незащищенной категории граждан. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела. Все трое молодчиков заключены под стражу, полиция устанавливает иные эпизоды их деятельности.