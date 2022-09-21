    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-в

    765мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.02eur60.05
    ТЕМА ДНЯ

    В России объявлена частичная мобилизация

    Текст указа о мобилизацииКого будут призыватьМобилизация в ПетербургеВсе новости о мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Шойгу объяснил, для чего проводят частичную мобилизацию

    обсудить

    Частичная мобилизация, прежде всего, проводится для того, чтобы закреплять и контролировать территории за линией фронта в ходе спецоперации на Украине. Об этом 21 сентября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

    «Сама линия соприкосновения (можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения) — она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, — это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа — я имею в виду, частичная мобилизация», — сообщил он в интервью.

    Решение о частичной мобилизации принял 21 сентября президент РФ Владимир Путин и подписал соответствующий указ. Мобилизационные мероприятия начнутся со среды.

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close