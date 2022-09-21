Шойгу объяснил, для чего проводят частичную мобилизацию

Частичная мобилизация, прежде всего, проводится для того, чтобы закреплять и контролировать территории за линией фронта в ходе спецоперации на Украине. Об этом 21 сентября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.



«Сама линия соприкосновения (можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения) — она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, — это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа — я имею в виду, частичная мобилизация», — сообщил он в интервью.

