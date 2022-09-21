Кому положена отсрочка

В России объявлена частичная мобилизация. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Вот перечень тех, кто подлежит призыву.
Вот по каким причинам можно получить отсрочку по закону:
— по неудовлетворительному состоянию здоровья (на срок до 6 месяцев);
— близким нужен уход;
— бронь под гражданские нужды;
— единственный опекун несовершеннолетних родных братьев или сестер;
— есть четыре и более ребенка на иждивении;
— родители-одиночки;
— беременные (от 22 недель);
— члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.