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    В России объявлена частичная мобилизация

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    Кому положена отсрочка

    10 комментариев

    В России объявлена частичная мобилизация. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек. Вот перечень тех, кто подлежит призыву.

    Вот по каким причинам можно получить отсрочку по закону:

    — по неудовлетворительному состоянию здоровья (на срок до 6 месяцев);

    — близким нужен уход;

    — бронь под гражданские нужды;

    — единственный опекун несовершеннолетних родных братьев или сестер;

    — есть четыре и более ребенка на иждивении;

    — родители-одиночки;

    — беременные (от 22 недель);

    — члены Совета Федерации и депутаты Госдумы.

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