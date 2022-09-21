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    Шойгу назвал потери Украины во время СВО

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    2 комментария

    Министр обороны Сергей Шойгу назвал потери Украины за время проведения спецоперации ВС РФ на Украине.

    Шойгу: Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

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