Шойгу назвал потери Украины во время СВО

Министр обороны Сергей Шойгу назвал потери Украины за время проведения спецоперации ВС РФ на Украине.
Шойгу: Украина потеряла уже половину армии:
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Министр обороны Сергей Шойгу назвал потери Украины за время проведения спецоперации ВС РФ на Украине.
Шойгу: Украина потеряла уже половину армии:
Новость дополняется.
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21 сентября 2022, 09:39
25 марта 2022, 16:26
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