Губернаторам России поручено обеспечить призыв по мобилизации в сроки и в количестве

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online» . Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв по мобилизации в сроки и в количестве.

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.