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    Человеческий череп № 95 нашли у жилого дома в Петербурге

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    Останки человека нашли на Васильевском острове.

    В полицию накануне около часа дня поступило сообщение через единую службу 112 о том, что у пятого подъезда дома 40, корпус 1, по Наличной улице обнаружили человеческий череп, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 сентября. Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла в указанном месте на газоне череп без части черепной коробки. На внутренней части находки, по предварительной информации, нашли инвентарный номер — 95.

    Череп направлен на генетическое исследование.

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