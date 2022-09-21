Человеческий череп № 95 нашли у жилого дома в Петербурге

Останки человека нашли на Васильевском острове.
В полицию накануне около часа дня поступило сообщение через единую службу 112 о том, что у пятого подъезда дома 40, корпус 1, по Наличной улице обнаружили человеческий череп, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 сентября. Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла в указанном месте на газоне череп без части черепной коробки. На внутренней части находки, по предварительной информации, нашли инвентарный номер — 95.
Череп направлен на генетическое исследование.