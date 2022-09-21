Херсонская область рассчитывает войти в состав РФ как отдельный субъект

Херсонщина рассчитывает войти в состав России как отдельный субъект. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.
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Херсонщина рассчитывает войти в состав России как отдельный субъект. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.
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22 июля 2022, 07:30
31 мая 2022, 14:25
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