На станции Колпино сломалась электричка: поезда идут с задержкой, на платформе толпы опаздывающих на работу

Читатели «Фонтанки» сообщают о транспортной проблеме, которая образовалась опять на юге Петербурга. На этот раз на железной дороге.



По их словам, 21 сентября на станции Колпино встала электричка из Любани до Московского вокзала. Хотя отправление из Колпино у нее по расписанию в 7:41, сообщает Ольга, но и в 8 она не уехала: «С платформы видно было, что после высадки пассажиров экипаж проверял вагоны под сиденьями с фонариками. Следующая электричка в 8:05 приехала в 8:18, из Колпино отправилась в 8:20».