    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-в

    765мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.02eur60.05
    ТЕМА ДНЯ

    В России объявлена частичная мобилизация

    Текст указа о мобилизацииКого будут призыватьМобилизация в ПетербургеВсе новости о мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    На станции Колпино сломалась электричка: поезда идут с задержкой, на платформе толпы опаздывающих на работу

    2053
    2 комментария

    Читатели «Фонтанки» сообщают о транспортной проблеме, которая образовалась опять на юге Петербурга. На этот раз на железной дороге.

    По их словам, 21 сентября на станции Колпино встала электричка из Любани до Московского вокзала. Хотя отправление из Колпино у нее по расписанию в 7:41, сообщает Ольга, но и в 8 она не уехала: «С платформы видно было, что после высадки пассажиров экипаж проверял вагоны под сиденьями с фонариками. Следующая электричка в 8:05 приехала в 8:18, из Колпино отправилась в 8:20».

    ПоделитьсяПоделиться

    Другие читатели также подтверждают, что поезда следуют с задержками.

    В пресс-службе СЗППК «Фонтанке» сообщили, что обнаружена техническая неисправность электропоезда, по данному вопросу проводится разбор.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close