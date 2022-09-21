Среда джаза с Давидом Голощёкиным: Paul Desmond — Feeling Blue

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Feeling Blue — альбом выдающегося джазового альт-саксофониста и композитора Пола Дезмонда.
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4/10
Feeling Blue — альбом выдающегося джазового альт-саксофониста и композитора Пола Дезмонда.
fontanka.ru
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