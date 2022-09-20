Мотоциклист в тяжелом состоянии попал в больницу после аварии на Среднеохтинском

Мотоциклист серьезно пострадал вечером вторника в аварии на перекрестке Среднеохтинского проспекта и Синявинской улицы. Об этом 20 сентября в соцсетях рассказали очевидцы.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 27-летний мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в 19:50 у дома 12/49 по Синявинской улице «Форд» с 60-летним мужчиной за рулем врезался в мотоцикл «Кавасаки», поворачивая налево.