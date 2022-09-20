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    Мотоциклист в тяжелом состоянии попал в больницу после аварии на Среднеохтинском

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    Мотоциклист серьезно пострадал вечером вторника в аварии на перекрестке Среднеохтинского проспекта и Синявинской улицы. Об этом 20 сентября в соцсетях рассказали очевидцы.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 27-летний мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в 19:50 у дома 12/49 по Синявинской улице «Форд» с 60-летним мужчиной за рулем врезался в мотоцикл «Кавасаки», поворачивая налево.

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    По факту аварии идет проверка. Мотоциклист был в сознании, отметил подписчик группы «Мотосолидарность ДТП».

    Фото: Мотосолидарность ДТП

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