В США заявили, что Байден не будет предлагать исключить Россию из Совбеза ООН

Президент США Джо Байден намерен выступить с идеей реформы Совета Безопасности ООН, но не будет предлагать исключать оттуда Россию. Об этом 20 сентября заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке — в беседах с генеральным секретарем и другими», — сообщил он на брифинге (цитата по РИА Новости).
Во вторник Байден отправится в Нью-Йорк, где примет участие в ежегодной сессии Генассамблеи ООН. Его выступление запланировано на 21 сентября.
В Совбез ООН входят пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Они имеют право «вето». Также в совет приглашаются десять непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок. Предложения исключить Россию из Совбеза ООН звучали после начала спецоперации на Украине, однако американцы признавали, что такой возможности нет.