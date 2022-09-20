В США заявили, что Байден не будет предлагать исключить Россию из Совбеза ООН

Президент США Джо Байден намерен выступить с идеей реформы Совета Безопасности ООН, но не будет предлагать исключать оттуда Россию. Об этом 20 сентября заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке — в беседах с генеральным секретарем и другими», — сообщил он на брифинге (цитата по РИА Новости).

