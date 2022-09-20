«Если будем ждать, умрет». В Мариинской больнице спасли жизнь священнику с разорванным сердцем

Из медпункта Московского вокзала священника петербургского храма в Мариинскую больницу доставила скорая помощь с инфарктом. Врачи сделали рутинную уже операцию — установили стент на коронарную артерию. Но лучше ему не стало. Наоборот, состояние продолжало ухудшаться.
На следующий день контрольная эхокардиография показала, что сердечные камеры сообщаются между собой — в перегородке есть дефект. Как поясняют врачи, сердце состоит из четырех камер: две справа, две слева, правые должны быть отделены от левых перегородкой, за счет которой поддерживается разное давление в камерах. Если между камерами по какой-то причине образуется сообщение, давление выравнивается, развивается сердечная недостаточность, и человек может внезапно умереть. При инфаркте миокарда такое происходит, когда мышца перестает кровоснабжаться, некротизируется и погибает — прочность перегородки нарушается, и она разрывается под давлением. Это и произошло с сердцем священника — разрыв был размером в 2,5 см, почти половина длины перегородки.
«Обычно пациенту с таким дефектом мышечной стенки не проводят операцию сразу после инфаркта — выжидают. Но если ждать, риск гибели составляет 40%, если рискнуть и сделать экстренную операцию, вероятность летального исхода — 35%. С нашим пациентом было понятно: если будем ждать, умрет», — рассказал «Фонтанке» Видади Эфендиев, заведующий отделением кардиохирургии Мариинской больницы.
В таких ситуациях нужно прекратить сообщение между сердечными камерами — закрыть образовавшийся дефект, но на фоне только что свершившегося инфаркта это делать опасно. Главный кардиохирург Петербурга академик РАН Геннадий Хубулава и Видади Эфендиев оценили риски и решили модифицировать традиционно выполняемую в таких случаях операцию.
«Работая на открытом работающем сердце (надо было видеть зону миокарда, которая сокращается), мы не только закрыли дефект, но и убрали часть миокарда, которая была поражена инфарктом (не сокращающуюся), чтобы в перспективе не произошло повторного разрыва в другом слабом месте. Иссекли слабые участки и наложили «заплату», — объясняет кардиохирург Эфендиев. — Она устанавливается на всю жизнь».
Как рассказали врачи, священник уже выписан домой, но находится под наблюдением специалистов Мариинской больницы.