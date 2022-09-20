«Если будем ждать, умрет». В Мариинской больнице спасли жизнь священнику с разорванным сердцем

Из медпункта Московского вокзала священника петербургского храма в Мариинскую больницу доставила скорая помощь с инфарктом. Врачи сделали рутинную уже операцию — установили стент на коронарную артерию. Но лучше ему не стало. Наоборот, состояние продолжало ухудшаться.



На следующий день контрольная эхокардиография показала, что сердечные камеры сообщаются между собой — в перегородке есть дефект. Как поясняют врачи, сердце состоит из четырех камер: две справа, две слева, правые должны быть отделены от левых перегородкой, за счет которой поддерживается разное давление в камерах. Если между камерами по какой-то причине образуется сообщение, давление выравнивается, развивается сердечная недостаточность, и человек может внезапно умереть. При инфаркте миокарда такое происходит, когда мышца перестает кровоснабжаться, некротизируется и погибает — прочность перегородки нарушается, и она разрывается под давлением. Это и произошло с сердцем священника — разрыв был размером в 2,5 см, почти половина длины перегородки.