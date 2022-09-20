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    Детских тренеров по футболу в Петербурге научат находить общий язык с детьми и их родителями

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    Федерация футбола Санкт-Петербурга и Корпоративный университет «Газпром нефти» при поддержке футбольного клуба «Зенит» запустили образовательную программу «Учить, вдохновляя» для детских тренеров по футболу.

    Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть»
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    Программа составлялась, исходя из запросов как самих тренеров, так и их учеников. В частности, тренеры хотели бы лучше понимать подрастающее поколение, проще находить общий язык с детьми, эффективно общаться с родителями, быстрее и грамотнее решать конфликты в коллективе. Наставники также были заинтересованы узнать о разных подходах к формированию команды и о том, как повысить спортивные результаты и мотивацию ребенка к занятию футболом.

    В течение трех недель тренеры проходят шесть 8-часовых тренингов, обучение проводят специалисты в области психологии, педагогики и управления. Одно из занятий курса, который построен на практике, пройдет на «Газпром Арене». В первую группу, которая начнет обучение по программе, вошли более 20 тренеров, работающих с детьми и подростками в городских футбольных клубах и спортивных школах: СШОР «Сестрорецк», СШОР «Лидер», СШОР «Зеленогорск», «Ижорец», «Пороховчанин» и др.

    Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть»

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