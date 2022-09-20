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    Полицейский почти километр держался на капоте «Лады», пока водитель на скорости мотался по Тольятти

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    1 комментарий
    Скриншот видео <a href="https://youtu.be/wNKfK4dQx_Q" class="_ io-leave-page" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
    Скриншот видео «МВД Медиа»
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    Молодой водитель в Самарской области, пытаясь удрать от полиции, посадил одного из инспекторов себе на капот и так и продолжил погоню. Полицейский, несмотря на травму головы и резкие маневры, продержался почти километр, пока «гонка» не закончилась аварией. Произошедшее заснял регистратор служебной машины.

    На Тополиной улице города Тольятти сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2108, мчащийся с большой скоростью, сообщила 20 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк. Требования об остановке водитель «Лады» проигнорировал, и полицейские бросились в погоню.

    Во дворе дома 84а по улице Автостроителей лихач не справился с управлением, врезался в припаркованную машину и остановился. Однако когда к «восьмерке» подбежал полицейский, водитель резко тронулся с места. Инспектор оказался на капоте «Лады», а лихач набрал скорость и начал резко маневрировать. Полицейский сумел удержаться, и машина проехала так почти километр, пока не врезалась еще в один припаркованный автомобиль. После этого нарушителя наконец задержали.

    Видео: «МВД Медиа» / YouTube

    Выяснилось, что за рулем «Лады» был 19-летний местный житель, не имевший водительских прав. На него составили административные протоколы за езду без прав (ст. 12.7 КоАП РФ), проезд на красный (ст. 12.12 КоАП РФ), выезд на встречку (ст. 12.15 КоАП РФ), отсутствие ОСАГО (ст. 12.37 КоАП РФ), неисправную машину (ст. 12.5 КоАП РФ), оставление места ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ) и неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Материалы были направлены в Следственный комитет.

    Сотрудник ДПС, прокатившийся на капоте «Лады», в итоге получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

    Скриншот видео <a href="https://youtu.be/wNKfK4dQx_Q" class="_ io-leave-page" target="_blank">«МВД Медиа»</a>
    Скриншот видео «МВД Медиа»

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