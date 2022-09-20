Полицейский почти километр держался на капоте «Лады», пока водитель на скорости мотался по Тольятти

Молодой водитель в Самарской области, пытаясь удрать от полиции, посадил одного из инспекторов себе на капот и так и продолжил погоню. Полицейский, несмотря на травму головы и резкие маневры, продержался почти километр, пока «гонка» не закончилась аварией. Произошедшее заснял регистратор служебной машины.

На Тополиной улице города Тольятти сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2108, мчащийся с большой скоростью, сообщила 20 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк. Требования об остановке водитель «Лады» проигнорировал, и полицейские бросились в погоню.