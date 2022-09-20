С выставки в здании Новой Третьяковки украли картину современной художницы

Картина «Волна» современной художницы Екатерины Скибы не дождалась хозяйки — работу похитили, и теперь ее поисками, как и поисками злоумышленников, занимаются в полиции. По данным правоохранительных органов, на которые 20 сентября ссылается ТАСС, полотно размером 18 на 24 сантиметра было написано в 2021 году. Ранее автор размещала его в своих соцсетях.



О пропаже картины автор узнала спустя лишь два дня. Выставка уже завершила свою работу, она проводилась с 11 по 18 сентября в западном крыле Новой Третьяковки, в Центральном зале Союза художников России. Третьяковская галерея не имела к ней отношения.