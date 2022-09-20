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    Наращивание ОПК и совершенствование техники. О чем Путин говорил оружейникам

    1935
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    Президент России Владимир Путин 20 сентября заявил о необходимости наращивания производственных мощностей некоторых предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.

    По словам главы государства, Россия должна изучать военную технику Запада, поставляемую на Украину, и совершенствовать свою. Кроме того, Путин призвал заместить импорт в части производства вооружения на 100%.

    Президент также рассказал об упрощении контрактных процедур по ОПК, о сохранении льготных контрактов по технике, которая поступает на вооружение.

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