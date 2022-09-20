Маршрутчика наказали за «постукивание» по крыше машины на Благодатной

Московский районный суд Петербурга разбирался в дорожном конфликте двух водителей, случившемся минувшей зимой. Истец утверждал, что обидчик побил его машину кулаком, подсудимый заявлял, что только постучал пальцами. Но есть ущерб — и есть наказание.
Инцидент произошел 20 января 2022 года около одиннадцати часов вечера на перекрестке Благодатной и Кубинской улиц, сообщает 20 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый из хулиганских побуждений не менее трех раз ударил кулаком по автомобилю Volkswagen Polo, повредив ему крышу в районе водительской двери, установил суд. По оценке официального дилера марки, ущерб составил 99 033,28 рубля.
Подсудимый вину не признал и придерживался своей версии. По его словам, он заканчивал рабочую смену и за рулем маршрутного автобуса направлялся в гараж. Мужчина следовал по Кубинской улице в среднем ряду, когда на подъезде к перекрестку его подрезал «Поло», после чего водитель «Фольксвагена» стал умышленно притормаживать, создавая аварийную ситуацию. Когда оба остановились на светофоре, водитель автобуса вышел, чтобы спросить у оппонента, зачем он его подрезал, но тот закрылся в своей машине. Подсудимый якобы лишь постучал пальцами по крыше «Поло», чтобы его хозяин открыл дверь, но, не получив желаемого, вернулся в автобус и поехал дальше. По крыше он не бил, а от постукивания найденные повреждения образоваться не могли, утверждал подсудимый.
Тем не менее суд признал мужчину виновным в умышленном повреждении чужого имущества по ч. 2 ст. 167 УК РФ и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Ранее он судим не был, на учетах не состоит, имеет временную регистрацию и место жительства в России, трудоустроен и легально зарабатывает. Также у мужчины на иждивении есть двое малолетних детей и мать-пенсионерка.