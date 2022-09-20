Маршрутчика наказали за «постукивание» по крыше машины на Благодатной

Московский районный суд Петербурга разбирался в дорожном конфликте двух водителей, случившемся минувшей зимой. Истец утверждал, что обидчик побил его машину кулаком, подсудимый заявлял, что только постучал пальцами. Но есть ущерб — и есть наказание.



Инцидент произошел 20 января 2022 года около одиннадцати часов вечера на перекрестке Благодатной и Кубинской улиц, сообщает 20 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый из хулиганских побуждений не менее трех раз ударил кулаком по автомобилю Volkswagen Polo, повредив ему крышу в районе водительской двери, установил суд. По оценке официального дилера марки, ущерб составил 99 033,28 рубля.