ИНСОМАР: Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей хотят войти в состав России

Жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик спросили об отношении к референдумам о вхождении в состав России. Результаты телефонного опроса публикует институт социального маркетинга ИНСОМАР 20 сентября.



Большинство респондентов из республик и областей ответили положительно на вопрос об участии в голосовании по вопросу территориальной принадлежности.



О готовности принять участие в референдуме заявили 80% опрошенных в ДНР и 83% в ЛНР, а также 72% опрошенных в Запорожской области и 65% — в Херсонской.

