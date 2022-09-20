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    ИНСОМАР: Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей хотят войти в состав России

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    Жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик спросили об отношении к референдумам о вхождении в состав России. Результаты телефонного опроса публикует институт социального маркетинга ИНСОМАР 20 сентября.

    Большинство респондентов из республик и областей ответили положительно на вопрос об участии в голосовании по вопросу территориальной принадлежности.

    О готовности принять участие в референдуме заявили 80% опрошенных в ДНР и 83% в ЛНР, а также 72% опрошенных в Запорожской области и 65% — в Херсонской.

    На вопрос о территориальной принадлежности региона после окончания военной операции 91% респондентов из ДНР ответили, что хотели бы остаться в составе России. Аналогичный ответ дали 90% опрошенных из ЛНР, а также по 80% участников опроса из Запорожской и Херсонской областей.

    Всего было опрошено по 1 000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%. Крымский Республиканский институт политических и социологических исследовании (РИПСИ) рапортует, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки вхождения регионов в Россию — на историческом максимуме.

    Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддерживают проведение референдумов о вхождении в состав Российской Федерации и готовы принять участие в голосовании.

    По этим данным в ДНР готовы принять участие в референдуме 86% респондентов. В ЛНР — 87%. 83% жителей Запорожской области выразили желание участвовать в референдуме о вхождении региона в Россию. В Херсонской области 72% жителей готовы принять участие в голосовании о статусе региона. В ДНР за вхождение республики в состав России — 94% от готовых принять участие в референдуме респондентов. В ЛНР поддерживают вхождение в РФ 93% электорально активных граждан. 87% электорально активных жителей Запорожской области готовы голосовать за вхождение региона в состав России, в Херсонской — 80%.

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