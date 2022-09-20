Грибники, обратите внимание. Лиса в карельском лесу нашла гриб и использовала его

Неожиданный поступок лисы попал в объектив видеоловушки в заповеднике «Костомукшский» в Карелии. Запись публикует 20 сентября сообщество заповедника в «ВКонтакте».
На видео — любопытная лиса. Она неспешно идет по опушке, обнюхивая все, что попадается по дороге. И тут перед ней возникает гриб. Что же делает лисица? Присаживается и использует гриб как ночной горшок. По размеру он как раз примерно такой.
Сотрудники заповедника не стали комментировать поведение животного: «Честно, мы не знаем, что сказать об этом видео. Даём вам возможность проявить фантазию! Как бы вы его подписали?»