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    Коллекционера штрафов ГИБДД в Петербурге приставы оставили ходить пешком

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    9 комментариев

    Автомобилист накопил в Петербурге 250 неоплаченных штрафов ГИБДД. Теперь ему придется либо быстро оплатить немалый долг, либо окончательно расстаться с машиной.

    Судебные приставы Невского района оставили без автомобиля злостного нарушителя ПДД. Машину обнаружили на одной из парковок. Её 32-летний владелец с 2020 года игнорировал штрафы ГИБДД и в итоге накопил их 250 штук, сообщает 20 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу. Общий долг вместе с исполнительским сбором составил более 470 тысяч рублей.

    В итоге автомобиль должника арестовали и увезли на эвакуаторе. Если в ближайшее время хозяин машины не оплатит штрафы, её продадут в счет погашения задолженностей.

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    Randle McMurphy20 Сен 2022 в 14:26
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