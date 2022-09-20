Коллекционера штрафов ГИБДД в Петербурге приставы оставили ходить пешком

Автомобилист накопил в Петербурге 250 неоплаченных штрафов ГИБДД. Теперь ему придется либо быстро оплатить немалый долг, либо окончательно расстаться с машиной.
Судебные приставы Невского района оставили без автомобиля злостного нарушителя ПДД. Машину обнаружили на одной из парковок. Её 32-летний владелец с 2020 года игнорировал штрафы ГИБДД и в итоге накопил их 250 штук, сообщает 20 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу. Общий долг вместе с исполнительским сбором составил более 470 тысяч рублей.
В итоге автомобиль должника арестовали и увезли на эвакуаторе. Если в ближайшее время хозяин машины не оплатит штрафы, её продадут в счет погашения задолженностей.