Росприроднадзор проверит фонд помощи бездомным животным в Петербурге, где погибли медведь и волк

Инспекция в ближайшее время навестит территорию, которая принадлежит благотворительному фонду помощи бездомным животным «Верность», в поселке Левашово. Её планирует Росприроднадзор после сообщений о гибели животных из-за якобы ненадлежащего содержания.



Как сообщает пресс-служба ведомства 20 сентября, о гибели волка и бурого медведя еще в июле этого года в надзорный орган фонд не сообщал, а узнали они об этом из СМИ.

