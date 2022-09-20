Росприроднадзор проверит фонд помощи бездомным животным в Петербурге, где погибли медведь и волк

Инспекция в ближайшее время навестит территорию, которая принадлежит благотворительному фонду помощи бездомным животным «Верность», в поселке Левашово. Её планирует Росприроднадзор после сообщений о гибели животных из-за якобы ненадлежащего содержания.
Как сообщает пресс-служба ведомства 20 сентября, о гибели волка и бурого медведя еще в июле этого года в надзорный орган фонд не сообщал, а узнали они об этом из СМИ.
По информации, имеющейся в Управлении на территории, всего в приюте в Левашово содержались два бурых медведя: самец по кличке Потапыч и самка по кличке Глаша, а также гибрид канадского волка и гибрид шакала и собаки. Ответственность за них якобы несет благотворительный фонд «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «СИРИН».
Помимо этого в «Верности» содержат бурого медведя по кличке Феня, который принадлежит региональной благотворительной общественной организации «Балтийская забота о животных».
А также еще около 100 особей волков и их гибридов, одна рысь, которые принадлежат частному лицу.
В настоящий момент организована работа по согласованию инспекционного визита.