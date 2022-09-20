За нарушение условий контрактов по гособоронзаказу предлагают ввести до десяти лет заключения

На рассмотрение в Государственную думу РФ 20 сентября поступили поправки в законопроект о внесении изменений в статьи Уголовного кодекса о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). Документ опубликован в базе нижней палаты парламента 20 сентября.
За нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу может грозить срок до десяти лет, а за отказ или уклонение подвергнутого ранее наказанию за неисполнение требований по контракту (ч. 1 или 2 ст. 7.29) лица от заключения госконтракта может грозить до восьми лет ограничения свободы.
«Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно устранило нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа», — сказано в проекте.