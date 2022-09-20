За нарушение условий контрактов по гособоронзаказу предлагают ввести до десяти лет заключения

На рассмотрение в Государственную думу РФ 20 сентября поступили поправки в законопроект о внесении изменений в статьи Уголовного кодекса о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК). Документ опубликован в базе нижней палаты парламента 20 сентября.



За нарушение условий государственного контракта по гособоронзаказу может грозить срок до десяти лет, а за отказ или уклонение подвергнутого ранее наказанию за неисполнение требований по контракту (ч. 1 или 2 ст. 7.29) лица от заключения госконтракта может грозить до восьми лет ограничения свободы.

