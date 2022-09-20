В Пушкинском районе откроется новый детский сад на 240 мест — его построили раньше срока

На юге города построили новый детский садик на 240 мест. Как заявляют в компании «Терминал-Ресурс», здание построили за полтора года и сдали раньше срока.
Новый детский сад построен по индивидуальному проекту и рассчитан на 240 мест. Недавно его проверили руководители Госстройнадзора вместе с представителями администрации Пушкинского района. Итоговую проверку Госстройнадзор планирует завершить в сентябре этого года, после чего детский сад безвозмездно передадут городу.
Этот садик стал вторым социальным объектом девелопера в рамках проекта комплексного развития территории «На Царскосельских холмах». Его ввод в эксплуатацию должен сократить дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях Пушкинского района.
— Две трети наших новоселов — это молодые семьи с детьми, — сообщила представитель компании-застройщика ООО «СЗ «Терминал-Ресурс» Галина Пилипенко. — Нами уже построены два детских сада, и по договору с городом мы построим ещё два.