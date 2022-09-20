Угонщик-неудачник попытался украсть Sorento в Металлострое, но заглох через подъезд

Петербургского предпринимателя попытались оставить без автомобиля в Колпинском районе города. Но машина угонщику не далась.
В 15:50 19 сентября с заявлением в полицию Колпинского района обратился 55-летний директор одной из петербургских фирм, стало известно «Фонтанке» 20 сентября. Между 20:00 18 сентября и 12:30 19 сентября от подъезда дома 4 по улице Пионерстроя в Металлострое неизвестный злоумышленник похитил его KIA Sorento 2019 года выпуска. Однако проехав один подъезд, машина заглохла у следующего, после чего угонщик скрылся.
Прибывшие на место полицейские осмотрели KIA и передали хозяину под сохранную расписку. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (статья 158, часть 4, пункт «б», УК РФ).