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    Угонщик-неудачник попытался украсть Sorento в Металлострое, но заглох через подъезд

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    Петербургского предпринимателя попытались оставить без автомобиля в Колпинском районе города. Но машина угонщику не далась.

    В 15:50 19 сентября с заявлением в полицию Колпинского района обратился 55-летний директор одной из петербургских фирм, стало известно «Фонтанке» 20 сентября. Между 20:00 18 сентября и 12:30 19 сентября от подъезда дома 4 по улице Пионерстроя в Металлострое неизвестный злоумышленник похитил его KIA Sorento 2019 года выпуска. Однако проехав один подъезд, машина заглохла у следующего, после чего угонщик скрылся.

    Прибывшие на место полицейские осмотрели KIA и передали хозяину под сохранную расписку. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (статья 158, часть 4, пункт «б», УК РФ).

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